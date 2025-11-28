Россия и США
28 ноября, 14:43

Робот-саксофонист принёс победу российской команде в джазовом баттле в Абу-Даби

Петербургские студенты создали робота-саксофониста, который принёс России победу на международном чемпионате по робототехнике. О своём уникальном проекте «Невероятный Робби Браун» рассказали сами разработчики из Университета ИТМО телеканалу «Санкт-Петербург».

Робот-саксофонист. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Их творение одержало победу в Абу-Даби в творческой номинации, обойдя сотни конкурентов. Кульминацией стал джаз-баттл, где робот импровизировал с живым музыкантом, и судьи единогласно присудили победу механическому артисту.

«Если бы был раунд по штрихам, по выразительности игры, я думаю, что забрал бы у него первое место. Месяцев пять назад он был в четвёртом-пятом классе. Сегодня могу дать ему пятый-шестой, потому что он освоил мелодии довольно техничные», — рассказал участник команды Лаборатории молодёжной робототехники университета ИТМО Артемий Навроцкий.

Студентка Дарья Яблунина пояснила, что принцип управления похож на клавиатуру: мелодии программируются в виде MIDI-дорожек. Но начиналось всё с основ — инженеры научили робота «дышать», установив внутренний компрессор для подачи воздуха.

Сейчас команда работает над тем, чтобы робот мог читать ноты с листа. Этот проект — не просто механизм, а перформанс, который готовит инженеров будущего, способных создавать эмоциональные технологические продукты.

Ранее президент России посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходила международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Там российскому лидеру показали робота по имени Грин, который исполнил для него свой танцевальный номер.

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Владимир Озеров
