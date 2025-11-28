Проведение обысков в доме главы офиса лидера киевского режима Андрея Ермака негативно отражается на переговорных позициях Украины в диалоге с Россией. К такому выводу пришла британская газета The Daily Telegraph, проанализировавшая текущую ситуацию.

Издание указывает, что разрастающийся коррупционный скандал возник на фоне попыток американской стороны ускорить мирное урегулирование конфликта. При этом возможная причастность Ермака к незаконным схемам может существенно ослабить дипломатические позиции Украины, поскольку именно он является одним из ключевых переговорщиков со стороны Киева. Британские журналисты выражают опасения, что данный инцидент может привести к срыву переговорного процесса.

По информации Financial Times, обыски связаны с операцией «Мидас» по расследованию масштабных злоупотреблений в энергетической отрасли. В центре скандала оказался бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также уже отправленный в отставку министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом». Следственные органы устанавливают, что участники преступной группы отмыли не менее 100 миллионов долларов.

Напомним, что Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в резиденции главы офиса Андрея Ермака. Этот инцидент вызвал значительный общественный резонанс, поскольку Ермак длительное время рассматривался как один из наиболее доверенных соратников Владимира Зеленского. По мнению экспертов, обыски являются прямым сигналом экс-комику, что он следующий в очереди.