Польша требует объяснений от Украины по делу о коррупции вокруг офиса Зеленского
Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил озабоченность коррупционным скандалом, связанным с руководителем офиса президента Украины Владимиром Зеленским, Андреем Ермаком.
«Мы считаем необходимым получить объяснения от украинских властей касательно последнего случая с обысками у руководителя офиса президента», — указал Косиняк-Камыш.
Министр также заметил, что отсутствие прозрачности в борьбе с коррупцией существенно затрудняет путь Украины к полноценному членству в объединении европейских стран. Коррупционный скандал вокруг фигуры Андрея Ермака обострил политическую обстановку в Украине и вызвал настоящий скандал.
Напомним, что детективы НАБУ недавно пришли с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом Миндича и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение.
