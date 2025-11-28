Россия и США
28 ноября, 10:31

Польша требует объяснений от Украины по делу о коррупции вокруг офиса Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил озабоченность коррупционным скандалом, связанным с руководителем офиса президента Украины Владимиром Зеленским, Андреем Ермаком.

«Мы считаем необходимым получить объяснения от украинских властей касательно последнего случая с обысками у руководителя офиса президента», — указал Косиняк-Камыш.

Министр также заметил, что отсутствие прозрачности в борьбе с коррупцией существенно затрудняет путь Украины к полноценному членству в объединении европейских стран. Коррупционный скандал вокруг фигуры Андрея Ермака обострил политическую обстановку в Украине и вызвал настоящий скандал.

Напомним, что детективы НАБУ недавно пришли с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом Миндича и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение.

