Польша требует объяснений от Украины по делу о коррупции вокруг офиса Зеленского

«Мы считаем необходимым получить объяснения от украинских властей касательно последнего случая с обысками у руководителя офиса президента», — указал Косиняк-Камыш.

Министр также заметил, что отсутствие прозрачности в борьбе с коррупцией существенно затрудняет путь Украины к полноценному членству в объединении европейских стран. Коррупционный скандал вокруг фигуры Андрея Ермака обострил политическую обстановку в Украине и вызвал настоящий скандал.