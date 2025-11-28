Наташа Королёва показала беззубую невестку
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star
Наташа Королёва посетила модный показ меховой коллекции в компании невестки Мелиссы Глушко. Певица опубликовала в соцсетях видео, где танцует с девушкой, сопроводив запись подписью.
Наташа Королёва с невесткой Мелиссой Глушко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @koroleva__star
«Мелисса, жги», — подписала видеоролик Королёва.
Сын Королевой и Тарзана Архип познакомился с будущей женой в стриптиз-клубе. Девушка, сменив профессию, теперь работает визажистом и активно развивает соцсети.
Ранее Life.ru рассказывал, что Тарзан и Наташа Королёва подарили своей невестке операцию на челюсти, поскольку у девушки с детства были проблемы с зубами. Позже певица также показала видео с беззубой Мелиссой. На одном из этапов лечения ей вырвали несколько передних зубов.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».