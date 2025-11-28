Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 14:21

Наташа Королёва показала беззубую невестку

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star

Наташа Королёва посетила модный показ меховой коллекции в компании невестки Мелиссы Глушко. Певица опубликовала в соцсетях видео, где танцует с девушкой, сопроводив запись подписью.

Наташа Королёва с невесткой Мелиссой Глушко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @koroleva__star

«Мелисса, жги», — подписала видеоролик Королёва.

Сын Королевой и Тарзана Архип познакомился с будущей женой в стриптиз-клубе. Девушка, сменив профессию, теперь работает визажистом и активно развивает соцсети.

Невестка Наташи Королёвой поразила подписчиков новым внешним видом после пластики лица
Невестка Наташи Королёвой поразила подписчиков новым внешним видом после пластики лица

Ранее Life.ru рассказывал, что Тарзан и Наташа Королёва подарили своей невестке операцию на челюсти, поскольку у девушки с детства были проблемы с зубами. Позже певица также показала видео с беззубой Мелиссой. На одном из этапов лечения ей вырвали несколько передних зубов.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Наталья Королева
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar