Наташа Королёва показала беззубую невестку

Сын Королевой и Тарзана Архип познакомился с будущей женой в стриптиз-клубе. Девушка, сменив профессию, теперь работает визажистом и активно развивает соцсети.

Ранее Life.ru рассказывал, что Тарзан и Наташа Королёва подарили своей невестке операцию на челюсти, поскольку у девушки с детства были проблемы с зубами. Позже певица также показала видео с беззубой Мелиссой. На одном из этапов лечения ей вырвали несколько передних зубов.