Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 ноября, 14:53

Обыски в резиденции Ермака назвали сигналом Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются явным предупреждение для самого главы киевского режима. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла.

«Ермак — серый кардинал Украины, следующий — сам Зеленский»,заявил специалист в беседе с РИА «Новости».

По мнению аналитика, это продолжение давления на украинскую власть через антикоррупционные расследования. Джаралла предположил, что ситуация демонстрирует внешний контроль над Украиной, требующий от Зеленского большей сговорчивости.

Напомним, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в резиденции Андрея Ермака. Следственные действия связаны с операцией «Мидас», направленной на раскрытие масштабных злоупотреблений в энергетике. Политические эксперты расценивают эти действия как прямой сигнал Зеленскому, что следующим на очереди будет он.

