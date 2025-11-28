Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются явным предупреждение для самого главы киевского режима. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла.

«Ермак — серый кардинал Украины, следующий — сам Зеленский», — заявил специалист в беседе с РИА «Новости».

По мнению аналитика, это продолжение давления на украинскую власть через антикоррупционные расследования. Джаралла предположил, что ситуация демонстрирует внешний контроль над Украиной, требующий от Зеленского большей сговорчивости.