28 ноября, 17:03

В Венгрии сообщили о договорённости с РФ по ускорению строительства АЭС «Пакш-2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

Венгерский премьер Виктор Орбан и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Кремле пришли к консенсусу относительно необходимости резко нарастить скорость сооружения энергоблоков АЭС «Пакш-2». О достигнутых договорённостях по атомному проекту в эфире телеканала М1 рассказал Петер Сийярто, возглавляющий МИД Венгрии и присутствовавший на беседе политиков.

«Было решено, что строительство атомной электростанции в Пакше будет значительно ускорено», — сказал он.

Министр дополнил, что все подготовительные и технические работы в настоящее время ведутся в строгом соответствии с ранее утверждёнными планами и сроками. Именно это, по его словам, и создаёт прочную основу для того, чтобы уже в начале февраля следующего года, приступить к ключевой стадии строительного процесса — заливке первого бетона, что ознаменует официальный старт основных работ.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры длились более трёх часов. По завершении встречи Путин лично проводил Орбана к автомобилю.

