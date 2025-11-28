Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 16:46

Путин рассказал Орбану о месте возможного проведения саммита по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Будапешт сохраняет за собой статус возможной площадки для проведения саммита по мирному урегулированию на Украине. Такое заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил от президента России Владимира Путина во время переговоров в Москве, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

«Президент России заверил нас, что если мирный саммит состоится, то он, несомненно, состоится в Будапеште», — сказал глава МИД

Сийярто добавил, что это основано на ранее достигнутой договорённости между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Их следующая встреча может быть организована в венгерской столице, если для этого создадутся подходящие условия, позволяющие добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Лавров: Россия уважает позицию Венгрии по Украине, чего нельзя сказать о ЕС
Лавров: Россия уважает позицию Венгрии по Украине, чего нельзя сказать о ЕС

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры длились более трёх часов. По завершении встречи Путин лично проводил Орбана к автомобилю.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Украина
  • Саммит в Будапеште
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar