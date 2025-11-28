Названы дата и место похорон актёра и режиссёра Всеволода Шиловского
Обложка © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронят 30 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в театре-студии, носящем его имя.
В театре уточнили, что прощание состоится в воскресенье. Место захоронения уже известно: его похоронят на известном московском некрополе, где покоятся многие деятели культуры.
Напомним, что о смерти Всеволода Шиловского стало известно 26 ноября. Известному режиссёру и актёру было 87 лет. Он боролся с онкологией с апреля и продолжал работать на сцене до последнего дня. На заре своей сценической карьеры он запомнился зрителям образом Керубино в «Женитьбе Фигаро». Также значимой работой стало воплощение Костылёва в «На дне» по пьесе Максима Горького. Всенародную славу и признание актёру принесла роль полковника Александра Павлова в телесериале «Каменская».
