Трамп отменил все распоряжения, подписанные Байденом при помощи автопера

Действующий лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп аннулировал все распоряжения 46-го президента США Джо Байдена, подписанные автопером. Об этом республиканец заявил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, «Сонный» Джо Байден при помощи автоматического устройства подписал 92% документов за всё время правления, но с этого момента распоряжения теряют силу. При этом Трамп подчеркнул, что автоперо может применяться лишь при специальном разрешении президента США.

«Радикальные левые сумасброды, окружающие Байдена вокруг красивого стола Резолют в Овальном кабинете, лишили его президентства. Настоящим я отменяю все указы и всё остальное, что не было непосредственно подписано Крючковатым Джо Байденом, поскольку люди, которые использовали автоперо, сделали это незаконно», — написал хозяин Белого дома.

А в случае, если предшественник заявит, что он непосредственно участвовал в принятии и подписании распоряжений, ему будут предъявлено обвинение во лжесвидетельстве.

В сентябре Трамп заменил портрет Байдена стене славы в Западном крыле Белого дома на изображение автопера. Республиканец ранее заявлял, что его предшественник лично не подписывал документы, добавляя, что этим устройством мог воспользоваться кто угодно без ведома бывшего президента. Спустя время хозяин Белого дома отказался возвращать портрет «Сонного Байдена».