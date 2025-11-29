В Раде раскрыли, сколько молодых украинцев покинули страну с августа

С конца августа 121 тысяча молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет выехали из страны через границу с Польшей. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

Парламентарий выразил недовольство разрешением на выезд для этой категории граждан.

«Когда нам говорят поляки, что через нашу границу проехала 121 тысяча молодых людей, которые могут работать и поддержать нас, то у меня как у государственного деятеля есть вопрос — а на кого мы тогда рассчитываем, если мы весь цвет нации выпускаем?», — подчеркнул он.

Депутат считает ошибочным решение о разрешении выезда, полагая, что власти должны были организовать «правильную, качественную мобилизацию» и обеспечить военную подготовку. Он добавил, что ситуация на фронте остаётся напряжённой.

Ранее молодые украинцы, переехавшие в Германию после снятия ограничений на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет, рассказали о причинах своего решения. В частности, они отметили отсутствие перспектив в стране и превосходство российской армии над украинской. Некоторые опрошенные заявили, что участие в боевых действиях равносильно гибели. Один из респондентов выразил мнение, что у страны нет будущего, если всё молодое поколение погибнет.

Напомним, летом этого года Правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Исключение составляют лица, занимающие определённые должности в органах государственной власти и местного самоуправления.