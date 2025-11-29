Россия и США
Регион
28 ноября, 22:50

Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за «вторжения» воздушных шаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Международный аэропорт Вильнюса вновь приостановил работу после обнаружения в воздушном пространстве неизвестных летательных объектов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу, воздушная гавань прекратила приём и отправку рейсов с 23:15 по местному времени.

«Аэропорт закрыт с 23:15 по местному времени (00:15 мск) в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», — заявил представитель аэропорта. По его информации, все самолёты, следующие в литовскую столицу, будут временно перенаправляться в аэропорт Каунаса.

Россия отвергла обвинения в причастности к полётам дронов над Бельгией
Россия отвергла обвинения в причастности к полётам дронов над Бельгией

Ранее в этом месяце аэропорт Вильнюса уже закрывали из-за обнаружения неопознанных объектов в воздушном пространстве. Так, 8 ноября был временно закрыт диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта. Через неделю правоохранительные органы Литвы задержали мужчину, запустившего беспилотник в запретной зоне возле вильнюсского аэропорта. Задержанный оператор пояснил, что считал данное место разрешённым для запуска дронов.

