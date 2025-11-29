Врач-маммолог назвал привычки, которые повышают риск рака груди

Рак молочной железы остаётся лидером среди онкологических заболеваний у женщин. Риск развития зависит не только от наследственности и возраста, но и от образа жизни. Врач-хирург, онколог-маммолог в клинике Медпрайм Виктор Федосейкин назвал Life.ru вредные привычки, от которых лучше отказаться.

«Рак молочной железы — заболевание, которое широко обсуждается в медиа и обществе. На протяжении своей жизни вероятность столкнуться с раком груди составляет 12,5%: с возрастом этот риск увеличивается и шансы заболеть гораздо выше для женщин старше 55 по сравнению с теми, кому исполнилось 20-30 лет», — отметил Федосейкин.

Согласно маммологу, часть факторов возникновения заболевания невозможно изменить: наследственность, возраст, позднее начало менструаций или ранняя менопауза. Зато под контролем остаются образ жизни и привычки. Лишний вес, курение, алкоголь, недостаток физической активности и отсутствие грудного вскармливания повышают шансы на развитие рака. Снижение массы тела, регулярные тренировки и отказ от вредных привычек помогают снизить эти риски.

Регулярная диагностика имеет критическое значение. После 40 лет необходима маммография, до этого возраста — ультразвуковое исследование. Кроме того, ежемесячное самообследование груди позволяет выявить изменения: уплотнения, боль, зуд, асимметрию или изменения сосков. Любое отклонение требует визита к врачу, подчеркнул он.

«Среди привычек, от которых лучше отказаться, чтобы снизить риски — практика посещения солярия или пляжей топлесс, использование уходовой косметики, в том числе пилингов и других средств, наносимых на кожу, в составе которых есть парабены и фталаты, считающиеся гормональными разрушителями и потенциальными канцерогенами. Также важно оберегать молочную железу от травм, ударов, избыточного сдавливания», — отметил Федосейкин.

При этом привычки вроде применения дезодорантов с алюминием, ношения слишком тесного белья или пирсинга сосков не влияют на вероятность развития рака.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Красноярском крае запустят пилотный проект по бесплатной вакцинации девочек от вируса папилломы человека за счёт краевого бюджета. Прививки планируют делать девочкам в возрасте от 9 до 12 лет с «отягощённым анамнезом» — например, при онкологии у близких родственниц или хронических воспалительных заболеваниях.