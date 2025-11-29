В Петербурге похитили макаку по кличке Маша

Макака Маша пропала из петербургской коммунальной квартиры, где жила во время двухнедельного отъезда хозяина, сообщает 78.ru. По словам владельца обезьяны Романа, неизвестные мужчина и женщина под предлогом возвращения якобы своего питомца забрали его у соседей.

Хозяин Маши подчеркнул, что не каждый сможет содержать её из-за необходимости специальных знаний и особого ухода, поскольку обезьяна сильно привязана к нему. Роман уже обратился в полицию и ветеринарные службы, отмечая, что стоимость макаки может достигать 300 тысяч рублей, но приобретал он её не для коммерции, а для заботы. Животное ранее использовалось для выступлений и было передано ему вместе с артистическим костюмом.

«Это не собака, не кошка. Нужны знания, ведь она требует особого ухода. Даже не каждый сможет справиться с таким животным», — подчеркнул владелец макаки.

В ГУ МВД подтвердили проведение проверки по факту пропажи примата из квартиры на улице Заслонова, откуда поступило заявление от женщины, присматривавшей за обезьяной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, включая возможные мотивы кражи животного с целью последующей продажи.

Напомним, ранее в России пересмотрели список животных, которых гражданам запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Документ начал действовать с 1 сентября 2025 года и будет актуален в течение шести лет. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый перечень включает 121 вид животных.