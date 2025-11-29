Иллюзионист Сафронов рассказал о тайной помощи Киркорова детям Донбасса

Народный артист России Филипп Киркоров демонстрирует исключительный профессионализм и бесстрашие, соглашаясь на опасные трюки в номерах братьев Сафроновых, заявил иллюзионист Сергей Сафронов. По его словам, музыкант также активно участвует в гуманитарной деятельности, посещая зону СВО и передавая подарки детям в детских домах Донбасса.

Собеседник портала «Страсти» отметил, что лично видел в детском учреждении Горловки игрушку, подаренную Киркоровым, который также выезжал на передовую для поддержки артистов. Он добавил, что регулярно с братьями проводит благотворительные выступления в Горловке, Мариуполе, Донецке и Луганске, поддерживая жителей новых регионов.

«Ещё хочу сказать, об этом мало, кто знает, Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои, чтобы повидать артистку из балета! Также недавно увидел в детском доме в Горловке игрушку, подаренную Филиппом», — рассказал Сафронов.