В подполье назвали неочевидное, но важное условие окончания СВО
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Освобождение Одессы является необходимым условием для реального завершения специальной военной операции, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, до возвращения города под российский контроль невозможно говорить о прекращении конфликта, поскольку с одесского направления продолжаются атаки на Крым и южные регионы РФ.
Контроль над Одесской областью также снимет угрозу с Приднестровья. Военный корреспондент Сергей Воробьёв добавил, что возвращение города возможно либо военным путём, либо через дипломатические механизмы, но это потребует полной смены политической и экономической элиты Украины, поскольку нынешнее руководство настроено продолжать боевые действия.
«Я полагаю, что единственный невоенный сценарий возвращения Одессы может произойти только через всеукраинский референдум, где каждый регион будет сам решать, как и с кем дальше быть», — цитирует эксперта «Царьград».
Ранее экс-премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев в перспективе могут добровольно войти в состав РФ. В ответ бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник отметил, что в 2014 году Одесская и Николаевская области были готовы присоединиться к России добровольно.
