29 ноября, 12:10

«Время играет на руку России»: Орбан раскрыл отрезвляющую правду после визита к Путину

Орбан: Время в украинском конфликте работает на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что время в украинском конфликте работает против Украины и в пользу России. Такую оценку он озвучил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

«Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украине, а это значит, что чем дольше будет затягиваться приход мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», — заявил Орбан.

Премьер-министр также добавил о необходимости скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне. По его мнению, это единственный способ остановить дальнейшую эскалацию и потери.

Орбан указал единственный путь к сохранению государственности Украины

Вчера в Москве прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Они вели переговоры более трёх часов. Премьер-министр Венгрии оценил их как успешные, поскольку Москва предоставила гарантии, что его страна не столкнётся с дефицитом энергоресурсов.

Александра Мышляева
    avatar