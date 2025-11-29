«Этот хряк не съест бойцов?» Ермака позвали в дроноводы, но украинцы против
Обложка © ТАСС / EPA / IDA MARIE ODGAARD
Военнослужащая украинской армии Татьяна Черновол предложила собравшемуся на фронт после увольнения из Офиса президента Украины Андрею Ермаку послужить в её подразделении. Об этом она заявила у себя на странице в соцсетях.
«Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы — маленький взвод, отрезаны от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности», — написала офицер.
Она обещала бывшему главе ОП Украины достойные условия, пообещав научить его управлять беспилотниками. У неё во взводе вакантно место пилота БПЛА Mavic, который должен заниматься сбросом боеприпасов на вражеские позиции, и Чорновол уверена, что такая работа подойдёт Ермаку. Однако украинцы в комментариях засомневались в его кандидатуре.
Некоторые считают, что с приходом Ермака подразделение будет вынуждено считать каждый беспилотник, чтобы тот ничего не украл «по старой привычке». Ещё один комментатор указал на проблемы политика с лишним весом.
«А вы не боитесь, что этот хряк съест ваших бойцов?», — написал житель Украины.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский был вынужден отправить в отставку Андрея Ермака, поскольку тот увяз в коррупционном скандале. После этого бывший глава ОП Украины изъявил желание отправиться на фронт. Однако с такими «заслугами» ему, скорее, надо думать об отправке на скамью подсудимых, ведь в конгрессе США уже требуют провести аудит всей помощи Киеву.
