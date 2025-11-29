Финансист раскрыл последствия введения техсбора на электронику для россиян

Введение технологического сбора с 1 сентября 2026 года затронет в первую очередь производителей и импортёров промышленного оборудования, а не потребительской электроники, заявил доцент Финансового университета Михаил Хачатурян. По его словам, слухи о распространении сбора на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику являются информационными вбросами, целью которых является создание паники и искусственного дефицита.

«Точный список импортной продукции, подпадающей под уплату технологического сбора, определит правительство России», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Эксперт подчеркнул, что сбор будет применяться исключительно к товарам, имеющим российские аналоги — станкам с ЧПУ, промышленным роботам и технологическим компонентам для ключевых отраслей экономики. Однако недобросовестные ритейлеры могут попытаться использовать неопределённость для незаконного повышения цен. Впрочем, такие случаи будут пресекаться ФАС.

Новый механизм направлен на создание дополнительных источников финансирования отечественных производителей промышленного оборудования, отметил финансист. По его словам, несмотря на временный рост цен на импортные технологические решения, в долгосрочной перспективе это позволит развить местное производство и снизить стоимость продукции для конечных потребителей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении технологического сбора на импорт и производство электронной компонентной базы, который начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Новые положения вносятся в закон о промышленной политике и будут применяться к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ввоз или производство электронных модулей и промышленной продукции, содержащей такие компоненты.