Россиянам рассказали о самых больших ошибках при ремонте в новостройках

Перед началом отделочных работ в новостройке владельцам стоит продумать основные шаги — допущенные на старте ошибки могут привести к серьёзным затратам. Дизайнер интерьера Мария Боровская совместно с экспертами компании Arlight рассказали Life.ru, что важно сделать до начала ремонта.

Критически важным этапом эксперты называют разработку профессионального дизайн-проекта с чертежами и 3D-визуализацией. Такой подход помогает предотвратить стилистические несоответствия в отделке и мебели, которые часто обнаруживаются только после завершения работ. Не менее значимым шагом является формирование детальной сметы с резервным фондом 10-15% на непредвиденные расходы.

«Обязательно оставьте резерв в 10–15% — именно эта подушка позволяет избежать остановки ремонта при возникновении дополнительных работ», — советует Боровская.

Особое внимание специалисты уделяют выбору подрядчиков. Рекомендуется изучать отзывы, портфолио и общаться с предыдущими заказчиками. Прозрачный договор с фиксированной стоимостью и гарантиями, а также личная встреча дизайнера со строительной бригадой минимизируют риски недоразумений. Важно также согласовывать перепланировку с надзорными органами, чтобы не нарваться на штрафы и требования вернуть квартиру к исходному виду.

Инженер-светотехник Анна Ильчук акцентирует важность многослойного освещения, которое обеспечивает функциональность пространства для разных сценариев жизни. Стандартная проводка с одной люстрой лишает квартиру комфорта, тогда как продуманная система освещения позволяет одновременно создавать в одном помещении разные световые сценарии.

«Пока супруг спит, жена может читать книгу при локальном свете у изголовья. На кухне можно включить рабочее освещение для готовки, а в столовой — более мягкий свет для настольных игр или тёплых бесед за чашкой кофе. Одна люстра не способна обеспечить такую функциональность», — заключила она.

