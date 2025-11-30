Как заявила представительница шотландской консервативной партии по жилищным вопросам Меган Галлахер, сокращения, инициированные лейбористами, могут привести к увеличению нагрузки на местные службы жилья, которые уже находятся на грани кризиса из-за бюджетных ограничений Шотландской национальной партии.

Параллельно с этим канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике крайне низкий уровень занятости среди украинских беженцев в ФРГ. На конференции Федерального объединения работодателей Германии он отметил, что показатель трудоустройства украинцев в стране не достигает и 30%, в то время как в других странах ЕС этот показатель составляет 70-80%. Ранее Правительство Германии одобрило поправки, ужесточающие систему выплат для вновь прибывающих украинских беженцев. Украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишатся права на Bürgergeld — гражданское пособие, полагающееся резидентам ФРГ.