Врач назвал привычки, которые превращают вашу спину в источник ежедневной боли

Боли в спине могут быть вызваны не только физическими нагрузками, но и неожиданными факторами, такими как нервное напряжение и неправильная обувь. Реабилитолог Платон Белецкий, создатель методики «Симметриум», рассказал Life.ru о шести неочевидных причинах болей и дал рекомендации по их устранению.

Стресс уверенно стоит в числе главных провокаторов. Нервное напряжение сжимает мышцы, особенно в пояснице и плечах, из-за чего появляется воспаление.

«Эмоции накапливаются в теле, как снежный ком, — и вот уже хроническая боль», — отметил врач.

Организм реагирует на тревогу так же, как на физическую нагрузку, только без пользы. Простое дыхание по схеме «вдох четыре секунды — выдох шесть секунд» или прогулка хотя бы 10 минут уже уменьшают зажимы и возвращают подвижность.

Второй скрытый враг — питание. Сахар и трансжиры запускают воспаление тканей, и спина реагирует на это болью. Без воды межпозвоночные диски теряют упругость, а обезвоживание быстро превращается в тянущий дискомфорт. Эксперты предлагают добавить омега-3 из рыбы или орехов и пить минимум 1,5 литра воды в день. Стоит заменить сладости на овощи — улучшения становятся заметными уже через неделю.

Обувь тоже играет огромную роль. Старые кеды без поддержки свода стопы или каблуки меняют походку, смещают нагрузку и заставляют позвоночник работать в неправильном режиме. Плоскостопие усиливает эффект. Лучше выбирать пары с амортизацией, менять кроссовки раз в год и использовать стельки, которые распределяют давление правильно.

Ещё один незаметный источник боли — тяжёлые сумки и рюкзаки. Одно плечо получает больше нагрузки, спина компенсирует, мышцы устают и воспаляются. Эксперт рекомендует носить рюкзак на двух лямках, а сумку выбирать легче — не тяжелее 10% своего веса. Разминка каждый час снижает риски и возвращает телу свободу движения.

На слабость бёдер и ягодиц обычно не обращают внимания, хотя именно они заставляют спину работать за двоих. Сидячая работа выключает нижнюю часть тела, и позвоночник берёт нагрузку на себя. Достаточно добавить приседания или выпады — хотя бы 10 раз в день. Помогает и йога: поза «воина» укрепляет ноги и снижает давление на поясницу.

Ночная подкова проблем — неправильный матрас. Слишком жёсткое или мягкое основание заставляет позвоночник искать удобство всю ночь, но сил на восстановление не остаётся. Выручает матрас средней жёсткости, который нужно менять каждые 7–10 лет, и подушки евро-размера средней плотности.

Коварный фактор — миозит от сквозняка. Открытое окно зимой или поток воздуха из кондиционера, и утром шея не поворачивается. Если мышцы уже были напряжены, холод усиливает спазм. Белецкий советует избегать прямого ветра, носить шарф в прохладные дни и не оставлять окна настежь на ночь. Если всё же продуло — тёплый компресс и лёгкий массаж уберут воспаление за пару дней.

Многие причины боли в спине скрываются в привычках, на которые мы не обращаем внимания. Но достаточно немного подкорректировать образ жизни — и состояние меняется. Главное — слушать своё тело и не игнорировать сигналы.

Ранее эксперты развеяли популярные мифы о головной боли и напомнили, что «пережатые сосуды» в большинстве случаев не имеют отношения к настоящим причинам недуга. Врачи объяснили, какие симптомы опасны, почему мигрень встречается у 20% людей и как дневник боли помогает понять триггеры.