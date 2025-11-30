Загадочный объект 3I/ATLAS, который считают космическим кораблём, меняет поведение

В ИКИ РАН отметили, что звёздная величина объекта выросла с 10.1 до 10.6 за несколько дней, что указывает на снижение яркости примерно на 37%. Этот факт отмечен, несмотря на сближение небесного тела с планетой. При этом, предположительно, причина кроется в удалении от Солнца. В институте добавили, что, тем не менее, 3I/ATLAS сохраняет одну из высоких позиций по яркости среди комет, наблюдаемых в данный момент. Также там сообщили, что поступающие снимки объекта демонстрируют необычную структуру его хвоста. В заключение лаборатория выразила надежду, что NASA решит направить телескопы Hubble и James Webb для дальнейшего изучения 3I/ATLAS.