30 ноября, 02:12

Загадочный объект 3I/ATLAS, который считают космическим кораблём, меняет поведение

ИКИ РАН: Приближающийся к Земле межзвёздный объект 3I/ATLAS снизил яркость

Обложка © astrobin.com

Яркость межзвёздного объекта 3I/ATLAS, который в определённых кругах рассматривается как возможный «инопланетный корабль», начала снижаться. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«3I/ATLAS снижает яркость, несмотря на то, что приближается к Земле», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ИКИ РАН отметили, что звёздная величина объекта выросла с 10.1 до 10.6 за несколько дней, что указывает на снижение яркости примерно на 37%. Этот факт отмечен, несмотря на сближение небесного тела с планетой. При этом, предположительно, причина кроется в удалении от Солнца. В институте добавили, что, тем не менее, 3I/ATLAS сохраняет одну из высоких позиций по яркости среди комет, наблюдаемых в данный момент. Также там сообщили, что поступающие снимки объекта демонстрируют необычную структуру его хвоста. В заключение лаборатория выразила надежду, что NASA решит направить телескопы Hubble и James Webb для дальнейшего изучения 3I/ATLAS.

Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и специалисты из ИСЗФ СО РАН зафиксировали наличие уникального пылевого антихвоста у 3I/ATLAS, который, возможно, является его постоянной характеристикой. Помимо этого было отмечено, что в марте следующего года объект 3I/ATLAS сблизится с Юпитером.

