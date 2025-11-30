«Ужас в их глазах»: Туристы напугали поляков в Тунисе всего одним словом по-русски

Российская туристка съездила на отдых в Тунис и поделилась своими впечатлениями. Её история о поездке была опубликована на портале «Тонкости туризма». Женщина рассказала интересные детали о международном контингенте и отношении к россиянам.

По словам путешественницы, в отеле «Таласса Махдия», где она остановилась с мужем, было всего восемь россиян. Основную массу гостей составляли поляки, итальянцы, сербы и французы. При заселении туристка даже поздоровалась с польской парой на английском языке.

«Меня не поняли. Перешла на русский. Вы бы видели ужас в глазах бедных поляков. Они никак не ожидали увидеть в отеле русских людей. В их стране идёт пропаганда, что мы все нищие, голодные, забитые граждане. А здесь они видят на отдыхе счастливую цветущую пару», — поделилась она.

Отношение к россиянам в Тунисе также было отмечено как нейтральное, аналогичное отношению к другим туристам. Однако что действительно удивило женщину, так это отсутствие российского флага в отеле, при том что флаги многих других стран были вывешены. Она подчеркнула, что это особенно примечательно на фоне того, как тунисцы демонстрируют повсюду свои национальные флаги.

