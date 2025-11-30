Укус ядовитого крайта назвали причиной смерти российского туриста на Бали

32-летний российский турист Андрей Бородин мог умереть на Бали от отравления ядом змеи, укус которой изначально остался незамеченным, сообщает kp.ru. По данным издания, молодой человек почувствовал недомогание 14 октября во время прогулки по тропическому лесу, но принял симптомы за простуду или пищевое отравление.

Через пять дней его состояние резко ухудшилось, возникли нарушения речи и зрения, а вскоре мужчина впал в кому. Изначально врачи предполагали отравление метанолом, но анализы исключили эту версию. Характерные следы укуса ядовитой змеи были обнаружены позже.

Вероятно, Андрея укусил индийский крайт, чьи укусы малоболезненны, но вызывают постепенный паралич и дыхательную недостаточность. Более месяца россиянин находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, однако спасти его не удалось.

Версии о причине смерти россиянина разнятся. По одной из них, российский турист погиб на Бали после укуса ядовитой змеи. Согласно другой, причиной смерти стало отравление суррогатным алкоголем. Родные пока ни одну из этих версий не подтвердили.