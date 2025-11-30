Россия и США
30 ноября, 08:35

Церемония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским началась в Москве

В московском театре-студии, носящем имя Всеволода Шиловского, началась церемония прощания с народным артистом РСФСР.

Известный актёр и режиссер скончался 26 ноября в возрасте 87 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Сегодня он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Еще до официального начала церемонии у входа в театр собрались десятки людей, желающих проститься с мастером. Среди пришедших были родственники, друзья, коллеги по профессии и многочисленные поклонники творчества Шиловского. Траурное мероприятие началось в 11:00 по московскому времени и продлится до 13:00.

Всеволод Шиловский, известный режиссёр и актёр, скончался 26 ноября в возрасте 87 лет. Несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, диагностированным в апреле, он продолжал выходить на сцену до последних дней. В начале творческого пути зрителям запомнился его образ Керубино в постановке «Женитьба Фигаро». Среди значимых работ также называют роль Костылёва в спектакле «На дне» по произведению Максима Горького. Широкую известность и народное признание Шиловский получил после исполнения роли полковника Александра Павлова в телесериале «Каменская».

