30 ноября, 10:07

Врач назвал две бактерии, имеющие самую сильную устойчивость к антибиотикам

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Кишечная палочка и микобактерии туберкулёза возглавляют список наиболее опасных устойчивых к антибиотикам бактерий, предупредила профессор кафедры фармакологии Пироговского Университета Нина Киселёва. По её словам, Всемирная организация здравоохранения относит эти патогены к категории критической угрозы из-за их резистентности к лекарственным средствам.

Особую опасность представляет ген NDM-1, способный передаваться между разными штаммами бактерий через горизонтальный перенос и делающий их невосприимчивыми к большинству бета-лактамных антибиотиков, пояснила собеседница «Газеты.ru». Она отметила, что такие «супербактерии» часто называют сверхинфектами из-за их универсальной ферментативной системы, расщепляющей различные классы антибактериальных препаратов.

В группу патогенов высокого уровня приоритетности также вошли сальмонелла, шигелла, синегнойная палочка и золотистый стафилококк, демонстрирующие множественную лекарственную устойчивость. Отдельную опасность, по данным ВОЗ, представляют устойчивые штаммы возбудителей гонореи и энтерококков, способные вызывать хронические персистирующие инфекции, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, согласно новому докладу ВОЗ, основанному на данных из 100 стран, устойчивость бактерий к антибиотикам за последние пять лет возросла на 40%. Статистика показывает, что сегодня каждый шестой случай применения антибиотиков оказывается неэффективным из-за резистентности микроорганизмов.

