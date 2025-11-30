Россиянам советуют взывать с молитвами к Небесным Заступницам в День матери

В День матери особое значение приобретает молитвенное обращение к Небесным Заступницам, олицетворяющим идеал материнской любви, заявил зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, верующие могут возносить молитвы святым жёнам — блаженной Ксении Петербургской и матроне Московской — для разрешения житейских трудностей. А ещё можно обратиться к Пресвятой Богородице.

«Ей молятся о даровании мудрости и терпения всем матерям, о сохранении семейного очага, о здоровье детей. Просите у Царицы Небесной покрова и заступления для ваших семей, чтобы под Её святым омофором царили мир и согласие», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.

Он особо отметил роль святых праведных Иоакима и Анны как покровителей семей, к которым обращаются с молитвами о даровании детей и благословении на благочестивое воспитание. В молитвах важно просить не материальных благ, а душевного здоровья, крепости духа и взаимопонимания в семье.