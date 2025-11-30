Россия и США
30 ноября, 12:13

Россиянам дали советы по выбору фейерверков для Нового года

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Качественные фейерверки должны иметь русскоязычную маркировку и сохранять целостность упаковки, предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, на корпусе изделия обязательно должны присутствовать данные производителя, класс опасности, возрастные ограничения, срок годности и знак обращения на рынке ЕАЭС, а фитиль не должен быть повреждён.

«Всё это — минимальный набор признаков того, что изделие прошло оценку соответствия и хранится не на улице под дождём. Если хотя бы часть этих признаков отсутствует, перед потребителем, скорее всего, товар ненадлежащего качества», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Покупка пиротехники с рук или в сомнительных точках продаж сопряжена с повышенными рисками, особенно при наличии орфографических ошибок в инструкции или отсутствии информации о производителе. Слишком низкая цена часто свидетельствует о контрафактной продукции, поскольку законные продавцы несут дополнительные расходы на сертификацию и соблюдение правил хранения, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки. Кроме того, граждан предупредили о подорожании китайской пиротехники.

