«А сам ушёл»: Путин разбавил шуткой неловкость из-за «суетливого фотографа» в Кремле
Путин изящно пошутил во время долгой подготовки к общему фото с учёными в Кремле
Обложка © Life.ru
В Кремле во время встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными произошёл забавный случай из-за фотографа, который решил слишком ответственно подойти к своей работе и долго выстраивал кадр перед съёмкой. Детали истории приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.
Путин на встрече с молодыми учёными. Видео © Telegram / Зарубин
Сначала фотограф очень долго выстраивал молодых учёных в линию, меняя их местами и прося «сделать шажочек» то вперёд, то назад. В это время Путина уже пригласили занять место по центру, между участниками встречи. Однако фотограф нисколько не смутился, что глава государства уже подошёл, он продолжил внимательно оценивать будущий кадр: менять людей местами, двигать их и объяснять, куда смотреть. Повисла неловкая пауза. Путин терпеливо стоял среди учёных и ждал начала съёмки, подготовка к которой явно затянулась.
«Самое главное, когда я буду фотографировать, смотрите на мой объектив. Если вы будете видеть мой объектив, то будете на снимке», — сказал фотограф. «И ушёл», — пошутил Путин, изящно скрасив неловкую ситуацию с суетливым фотографом.
По словам Зарубина, долгая подготовка к съёмке оказалась вполне оправданной, кадр вышел замечательным, несмотря на то что всех участников встречи было сложно разместить вокруг президента, чтобы никто никого не перекрыл.
Напомним, 28 ноября президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле традиционную встречу с участниками Конгресса молодых учёных. Глава государства подчеркнул, что смысл создания такого форума — дать молодым исследователям площадку для свободного общения, обмена идеями и поиска новых научных контактов. Во время общения с молодыми талантами, Путин призвал их не ограничиваться только карьерой, а заводить детей и строить семьи.
