«А сам ушёл»: Путин разбавил шуткой неловкость из-за «суетливого фотографа» в Кремле

В Кремле во время встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными произошёл забавный случай из-за фотографа, который решил слишком ответственно подойти к своей работе и долго выстраивал кадр перед съёмкой. Детали истории приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин на встрече с молодыми учёными. Видео © Telegram / Зарубин

Сначала фотограф очень долго выстраивал молодых учёных в линию, меняя их местами и прося «сделать шажочек» то вперёд, то назад. В это время Путина уже пригласили занять место по центру, между участниками встречи. Однако фотограф нисколько не смутился, что глава государства уже подошёл, он продолжил внимательно оценивать будущий кадр: менять людей местами, двигать их и объяснять, куда смотреть. Повисла неловкая пауза. Путин терпеливо стоял среди учёных и ждал начала съёмки, подготовка к которой явно затянулась.

«Самое главное, когда я буду фотографировать, смотрите на мой объектив. Если вы будете видеть мой объектив, то будете на снимке», — сказал фотограф. «И ушёл», — пошутил Путин, изящно скрасив неловкую ситуацию с суетливым фотографом.

По словам Зарубина, долгая подготовка к съёмке оказалась вполне оправданной, кадр вышел замечательным, несмотря на то что всех участников встречи было сложно разместить вокруг президента, чтобы никто никого не перекрыл.