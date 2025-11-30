Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 11:14

«А сам ушёл»: Путин разбавил шуткой неловкость из-за «суетливого фотографа» в Кремле

Путин изящно пошутил во время долгой подготовки к общему фото с учёными в Кремле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле во время встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными произошёл забавный случай из-за фотографа, который решил слишком ответственно подойти к своей работе и долго выстраивал кадр перед съёмкой. Детали истории приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин на встрече с молодыми учёными. Видео © Telegram / Зарубин

Сначала фотограф очень долго выстраивал молодых учёных в линию, меняя их местами и прося «сделать шажочек» то вперёд, то назад. В это время Путина уже пригласили занять место по центру, между участниками встречи. Однако фотограф нисколько не смутился, что глава государства уже подошёл, он продолжил внимательно оценивать будущий кадр: менять людей местами, двигать их и объяснять, куда смотреть. Повисла неловкая пауза. Путин терпеливо стоял среди учёных и ждал начала съёмки, подготовка к которой явно затянулась.

«Самое главное, когда я буду фотографировать, смотрите на мой объектив. Если вы будете видеть мой объектив, то будете на снимке», — сказал фотограф. «И ушёл», — пошутил Путин, изящно скрасив неловкую ситуацию с суетливым фотографом.

По словам Зарубина, долгая подготовка к съёмке оказалась вполне оправданной, кадр вышел замечательным, несмотря на то что всех участников встречи было сложно разместить вокруг президента, чтобы никто никого не перекрыл.

Путин рассказал, какую стипендию получал в студенческие годы
Путин рассказал, какую стипендию получал в студенческие годы

Напомним, 28 ноября президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле традиционную встречу с участниками Конгресса молодых учёных. Глава государства подчеркнул, что смысл создания такого форума — дать молодым исследователям площадку для свободного общения, обмена идеями и поиска новых научных контактов. Во время общения с молодыми талантами, Путин призвал их не ограничиваться только карьерой, а заводить детей и строить семьи.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar