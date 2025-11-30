Российский депутат Михаил Шеремет назвал требование Европарламента о выводе войск из Крыма и Донбасса «сбоем матрицы» и неспособностью адекватно воспринимать реальность. Своё заявление он сделал в комментарии РИА «Новости».

По его словам, у евродепутатов произошёл «масштабный перегрев», который лишил их способности объективно оценивать ситуацию. Шеремет заявил, что репутация ЕС «подмочена», а экономические преимущества и демократические ценности союза утрачены.

Депутат Госдумы подчеркнул, что подобные заявления не повлияют на решение жителей Крыма и новых территорий, которые вернулись домой в Россию.