В Госдуме сочли «сбоем в матрице» призыв ЕС выйти из Крыма и Донбасса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidi
Российский депутат Михаил Шеремет назвал требование Европарламента о выводе войск из Крыма и Донбасса «сбоем матрицы» и неспособностью адекватно воспринимать реальность. Своё заявление он сделал в комментарии РИА «Новости».
По его словам, у евродепутатов произошёл «масштабный перегрев», который лишил их способности объективно оценивать ситуацию. Шеремет заявил, что репутация ЕС «подмочена», а экономические преимущества и демократические ценности союза утрачены.
Депутат Госдумы подчеркнул, что подобные заявления не повлияют на решение жителей Крыма и новых территорий, которые вернулись домой в Россию.
Резкая реакция российского депутата последовала на резолюцию Европарламента, в которой ЕС отказался признавать Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России. Документ также требует полного вывода российских войск, выплаты компенсаций и использования замороженных активов для кредитования Киева. Глава крымского парламента пояснил, что подобные резолюции не носят обязательного характера и не могут повлиять на статус этих регионов, а направлены на срыв мирных переговоров.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.