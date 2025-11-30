«Страх велик»: ЕС в ужасе от Трампа и огромного риска разрыва отношений с США

Европейские политики высшего эшелона опасаются резкого разрыва дипломатических отношений с США, на которые ЕС опиралась десятилетиями. Об этом сообщает El País.

Из-за неблагосклонности США и их президента Дональда Трампа Европа не может рассчитывать на поддержку Вашингтоном Киева, а в одиночку ЕС аппетиты Украины не потянет. Из-за этого Евросоюзу приходится идти на компромисс со Штатами, отметили журналисты. Соединённые Штаты перестали быть другом и союзником Европы, поскольку теперь они стали для неё «угрозой и противником», заметил автор.

«Страх его [президента США Дональда Трампа] реакции слишком велик», — заключил он.

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что при президенте Трампе США перестали быть союзником Европы. В связи с этим он призвал Евросоюз перестать всё время поглядывать на Штаты и адаптироваться к новой реальности. Вместе с тем в МИД РФ отмечают, что Вашингтон стал куда более адекватно себя вести по отношению к ситуации с Украиной.