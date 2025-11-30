Врач раскрыл риски ношения тесного нижнего белья и одежды

Ношение тесного нижнего белья и узкой одежды может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредил ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев. По его словам, давящая обувь и тугие носки повышают риск нарушения кровообращения в ногах.

Особую осторожность, как отметил собеседник «Газеты.ru», следует проявлять при выборе брюк. Узкие джинсы или брюки с тугим поясом могут оказывать давление на живот, создавая проблемы в работе органов пищеварительного тракта. Врач подчеркнул, что при подборе любого гардероба необходимо сразу отслеживать появление дискомфорта или чувства сдавливания.

Тесное нижнее бельё, сжимающее бёдра или талию, может стать причиной нарушения кровотока. Для женщин дополнительную опасность представляет неправильно подобранный бюстгальтер, который не только вызывает раздражение кожи и пережимает кровеносные сосуды, но и способствует перенапряжению мышц спины и ограничению подвижности.

