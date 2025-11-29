Любителей прогулок без шапки в мороз предупредили об опасности

Прогулки без головного убора зимой действительно могут привести к переохлаждению, но не вызывают менингита, заявил врач-терапевт Роман Высоких. По его словам, дети теряют тепло через голову быстрее взрослых из-за пропорционально большей площади поверхности, что при длительном пребывании на холоде может снизить температуру тела ниже 35 градусов.

Собеседник портала «Страсти» предупредил, что ветер, дождь и влажность ускоряют теплоотдачу, поэтому носить шапку необходимо даже при температуре 4-5 градусов. Кроме того, холод может провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний, однако воспаление мозговых оболочек вызывается патогенными микроорганизмами, а не переохлаждением.

«Без шапки страдают уши. Волосы плохо защищают от холода и ветра, что часто приводит к дискомфорту, особенно при переходе из холодного помещения в тёплое», — заключил эксперт.

Ранее трихолог рассказала, при какой температуре без шапки на улицу выходить нельзя. Она подчеркнула, что прогулки без головного убора в морозную погоду могут привести к значительному выпадению волос из-за нарушения кровоснабжения фолликулов. Кроме того, тренер перечислил главные правила бега зимой.