Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 12:44

Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище. Местом упокоения легендарного мастера сцены стал 21-й участок, где покоятся многие выдающиеся деятели культуры.

По соседству с ним находятся могилы народного артиста РФ телеведущего Юрия Николаева, народного артиста РФ Геннадия Юхтина и заслуженного деятеля искусств РСФСР Геральда Бежанова.

Певцов вспомнил у гроба о светлом поступке Всеволода Шиловского перед самой смертью
Певцов вспомнил у гроба о светлом поступке Всеволода Шиловского перед самой смертью

Напомним, 26 ноября скончался 87-летний актёр, режиссёр, сценарист Всеволод Шиловский. Прощание с артистом прошло в его театре-студии. По имеющимся сведениям, смерть вызвана онкопатологией. Опухоль была обнаружена 15 лет назад, но в течение долгого времени заболевание удавалось контролировать.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar