Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище. Местом упокоения легендарного мастера сцены стал 21-й участок, где покоятся многие выдающиеся деятели культуры.
По соседству с ним находятся могилы народного артиста РФ телеведущего Юрия Николаева, народного артиста РФ Геннадия Юхтина и заслуженного деятеля искусств РСФСР Геральда Бежанова.
Напомним, 26 ноября скончался 87-летний актёр, режиссёр, сценарист Всеволод Шиловский. Прощание с артистом прошло в его театре-студии. По имеющимся сведениям, смерть вызвана онкопатологией. Опухоль была обнаружена 15 лет назад, но в течение долгого времени заболевание удавалось контролировать.
