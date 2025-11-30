Певцов вспомнил у гроба о светлом поступке Всеволода Шиловского перед самой смертью
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Российский актёр Дмитрий Певцов рассказал, что режиссёр Всеволод Шиловский был очень верующим человеком, и перед смертью он соборовался. Трогательными словами в память о мастере артист поделился во время церемонии прощания в московском театре.
«Всеволод Николаевич был человеком православным, и перед смертью его соборовали, а значит, его ждёт царствие небесное. У Бога мёртвых нет!», — сказал Певцов.
Среди пришедших на гражданскую панихиду также были писатель Юрий Поляков, певец Игорь Наджиев, актёры Андрей Давидов, Ольга Кабо, Ксения Кастор, Клара Новикова, Сергей Никоненко, Вячеслав Невинный, Наталья Гвоздикова, журналист Павел Гусев. Возле гроба режиссёра собрались и его родственники. Шиловский был женат три раза. Последняя его супруга умерла в этом году. Всего у мастера двое сыновей, один из них скончался в 2021 году, а также у него трое внуков.
Напомним, 26 ноября скончался 87-летний актёр, режиссёр, сценарист Всеволод Шиловский. Прощание с артистом проходит в его театре-студии. Мастер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной смерти называется онкологическое заболевание. Болезнь была выявлена ещё 15 лет назад, но долгое время её удавалось купировать.
