Певцов вспомнил у гроба о светлом поступке Всеволода Шиловского перед самой смертью

Российский актёр Дмитрий Певцов рассказал, что режиссёр Всеволод Шиловский был очень верующим человеком, и перед смертью он соборовался. Трогательными словами в память о мастере артист поделился во время церемонии прощания в московском театре.

«Всеволод Николаевич был человеком православным, и перед смертью его соборовали, а значит, его ждёт царствие небесное. У Бога мёртвых нет!», — сказал Певцов.

Среди пришедших на гражданскую панихиду также были писатель Юрий Поляков, певец Игорь Наджиев, актёры Андрей Давидов, Ольга Кабо, Ксения Кастор, Клара Новикова, Сергей Никоненко, Вячеслав Невинный, Наталья Гвоздикова, журналист Павел Гусев. Возле гроба режиссёра собрались и его родственники. Шиловский был женат три раза. Последняя его супруга умерла в этом году. Всего у мастера двое сыновей, один из них скончался в 2021 году, а также у него трое внуков.