Путин отдал дань уважения покойному народному артисту Шиловскому
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Текст телеграммы был зачитан во время траурной церемонии в Москве.
Глава государства охарактеризовал Шиловского как яркую и неординарную личность, талантливого режиссёра и актёра, безгранично преданного своему ремеслу.
«Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников», — уверен российский лидер.
Карьера Шиловского включала работу во МХАТе, активную деятельность в кинематографе и педагогическую практику во ВГИКе, где он руководил собственной актёрской мастерской.
Напомним, что Всеволод Шиловский скончался в возрасте 87 лет. В этот день состоялось прощание с артистом в его театре-студии. Мастер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.