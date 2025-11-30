Путин отдал дань уважения покойному народному артисту Шиловскому

Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Текст телеграммы был зачитан во время траурной церемонии в Москве.

Глава государства охарактеризовал Шиловского как яркую и неординарную личность, талантливого режиссёра и актёра, безгранично преданного своему ремеслу.

«Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников», — уверен российский лидер.

Карьера Шиловского включала работу во МХАТе, активную деятельность в кинематографе и педагогическую практику во ВГИКе, где он руководил собственной актёрской мастерской.