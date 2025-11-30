Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 ноября, 09:37

Путин отдал дань уважения покойному народному артисту Шиловскому

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Текст телеграммы был зачитан во время траурной церемонии в Москве.

Глава государства охарактеризовал Шиловского как яркую и неординарную личность, талантливого режиссёра и актёра, безгранично преданного своему ремеслу.

«Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников», — уверен российский лидер.

Карьера Шиловского включала работу во МХАТе, активную деятельность в кинематографе и педагогическую практику во ВГИКе, где он руководил собственной актёрской мастерской.

Напомним, что Всеволод Шиловский скончался в возрасте 87 лет. В этот день состоялось прощание с артистом в его театре-студии. Мастер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

