Юбилейный конгресс молодых учёных стал самым масштабным за пять лет

Завершился юбилейный V Конгресс молодых учёных, проходивший с 26 по 28 ноября 2025 года, он стал самым масштабным за всю свою историю, убедительно продемонстрировав результаты пятилетней работы. За этот период число участников мероприятия утроилось, а количество стран-представителей выросло в четыре раза.

На площадке конгресса прошло 550 мероприятий — гости и участники посетили деловые встречи и выставки, дискуссии и лекции, научные битвы и мастер-классы, кинопоказы, интеллектуальные игры и презентации. Они имели возможность не только обмениваться знаниями и опытом, но и насладиться культурной, спортивной и вечерней научно-развлекательной программами, всего прошло более 40 таких мероприятий. Модераторами и спикерами Конгресса стали более одной тысячи человек.

В этом году Конгресс поддержали более 20 ведущих научно-технологических компаний РФ, таким образом, количество деловых партнёров увеличилось на 25%. А кульминацией стала встреча президента России Владимира Путина с молодыми исследователями. В мероприятии приняли участие 23 молодых учёных из ведущих научных организаций страны, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Глава государства отметил, что основные цели, поставленные при организации конгресса, были достигнуты.

«Цель заключается и заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Потому что наука, так же как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей. Мы изначально стремились к тому, чтобы был свободный обмен мнениями и устанавливались хорошие связи между прежде всего молодыми исследователями», — подчеркнул Путин.

Оценил итоги работы конгресса и мероприятий Десятилетия науки и технологий и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С каждым годом Конгресс молодых учёных набирает обороты, демонстрирует всё более впечатляющие результаты, подтверждая девиз «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Задача, которую поставил президент, — обеспечивать технологическое лидерство России, чтобы оно было неоспоримо», — сказал он.

Конгресс и мероприятия Десятилетия науки активно способствуют вовлечению талантливой молодёжи, молодых исследователей, предпринимателей и представителей реального сектора российской экономики в научно-технологическую сферу. Советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых учёных и мероприятий-спутников Антон Кобяков объяснил важность мероприятия.

«Участие в мероприятиях такого масштаба позволяет молодым учёным быть в курсе векторов развития страны, сформировать глубокое понимание текущих вызовов и международных трендов, принимать непосредственное участие в их создании и реализации. Наука и развитие технологий, появление отечественных технологичных продуктов и выход их на международный рынок — это ключевой приоритет для государства на 10 лет», — отметил Антон Кобяков.

Напомним, 28 ноября президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле традиционную встречу с участниками Конгресса молодых учёных. Глава государства подчеркнул, что смысл создания такого форума — дать молодым исследователям площадку для свободного общения, обмена идеями и поиска новых научных контактов. Во время общения с молодыми талантами Путин призвал их не ограничиваться только карьерой, а заводить детей и строить семьи.