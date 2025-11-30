Польский телеканал показал карту Украины без Крыма

Выходящая на польском телеканале TVN развлекательная программа The Floor шокировала зрителей тем, что продемонстрировала карту Украины без Крыма. В передаче игроки соревновались в знаниях по географии. Ведущий поставил задачу — угадать страну по контурным очертаниям. Одной из предлагаемых к разгадке стран оказалась Украина, вот только Крым был отмечен как российская территория.