Польский телеканал показал карту Украины без Крыма
Обложка © Х / TVN
Выходящая на польском телеканале TVN развлекательная программа The Floor шокировала зрителей тем, что продемонстрировала карту Украины без Крыма. В передаче игроки соревновались в знаниях по географии. Ведущий поставил задачу — угадать страну по контурным очертаниям. Одной из предлагаемых к разгадке стран оказалась Украина, вот только Крым был отмечен как российская территория.
«На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний», — громко дал задание ведущий.
Ранее Европарламент утвердил резолюцию по Украине, в которой чётко заявил о непризнании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Документ требует полного вывода российских войск с «территории Украины», компенсации ущерба и использования замороженных российских активов для кредитования Киева. В Крыму ответили на это тем, что ЕС придётся признать регионы РФ рано или поздно.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.