Пушилин: Российские бойцы ведут зачистку от ВСУ на севере Красноармейска
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Российские военные продолжают операцию по зачистке северных окраин Красноармейска от украинских подразделений. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
«В самом Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины города. Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и в микрорайоне Динас», — отметил он.
27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия полностью окружила ВСУ в Красноармейске. До этого представители пресс-службы военного ведомства сообщали о продвижении российских штурмовых подразделений в восточной части населённого пункта.
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