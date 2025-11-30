Пушилин: Российские бойцы ведут зачистку от ВСУ на севере Красноармейска

Российские военные продолжают операцию по зачистке северных окраин Красноармейска от украинских подразделений. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«В самом Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины города. Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и в микрорайоне Динас», — отметил он.