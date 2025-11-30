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Опубликовано 30 ноября 2025, 17:51

Пушилин: Российские бойцы ведут зачистку от ВСУ на севере Красноармейска

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные продолжают операцию по зачистке северных окраин Красноармейска от украинских подразделений. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«В самом Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины города. Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и в микрорайоне Динас», — отметил он.

Первые жители Красноармейска получили российские паспорта
Первые жители Красноармейска получили российские паспорта

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия полностью окружила ВСУ в Красноармейске. До этого представители пресс-службы военного ведомства сообщали о продвижении российских штурмовых подразделений в восточной части населённого пункта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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