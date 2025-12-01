В Европе заговорили о новой тактике Киева на фоне работы США над мирным планом по Украине. Венгерский аналитик Золтан Кошкович после атак на танкеры заявил, что Владимир Зеленский пытается сорвать процесс с помощью провокаций на море.

«Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план», — написал он в соцсети X.