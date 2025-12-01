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Опубликовано 1 декабря 2025, 07:53

«Пиратство и терроризм»: В Европе обрушились на Зеленского за подрыв танкеров у вод Турции

Кошкович обвинил Зеленского в попытке сорвать мирный план атаками на танкеры в Чёрном море

Обложка © «Страна.ua»

Обложка © «Страна.ua»

В Европе заговорили о новой тактике Киева на фоне работы США над мирным планом по Украине. Венгерский аналитик Золтан Кошкович после атак на танкеры заявил, что Владимир Зеленский пытается сорвать процесс с помощью провокаций на море.

«Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план», — написал он в соцсети X.

Guardian: Киев признал ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции
Guardian: Киев признал ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

Поводом для заявления стала серия ЧП с танкерами у берегов Турции на фоне переговоров Украины и США о проекте урегулирования. На этой неделе в Чёрном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск: пожар удалось потушить только спустя почти двое суток, экипаж — 25 человек — эвакуировали. Вскоре о нападении сообщил экипаж другого судна — танкера Virat, на который дважды заходили безэкипажные морские катера. Оказалось, что атаки на танкеры Kairos и Virat совершили безэкипажные катеры ВСУ. На кораблях были россияне.

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Андрей Бражников
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