За три года специальной военной операции не сформировался так называемый феномен «народных генералов», который был характерен для Великой Отечественной войны, полагает политолог Владислав Шлепченко. По его мнению, это связано с изматывающим характером конфликта.

Собеседник «Царьграда» отметил, что такой тип боевых действий отличается монотонностью и длительным позиционным противостоянием. Положение армий может не меняться месяцами, хотя исход битвы может решиться всего за несколько дней. Условие победы в подобных противостояниях заключается не столько в блистательных тактических манёврах, сколько в устойчивом превосходстве в ресурсах и их эффективном использовании.

«Ключ к победе в войне на истощение — превосходство в силах, эффективное использование имеющихся ресурсов, способность вести боевые действия без перенапряжения населения и экономики. По сути, это война калькулятора и экселевской таблички...», — подчеркнул эксперт, добавив, что в рамках СВО есть несколько персон, от чьего имени врага бросает в дрожь.

Примечательно, что с момента начала СВО потери ВСУ достигли почти 1,5 млн военных. При этом в Верховной раде признают, что ВСУ безвозвратно потеряли уже 500 тысяч человек, ещё столько же числятся ранеными.