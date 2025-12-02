Многие украинские военнослужащие хотят скорейшего завершения конфликта и зачастую признаются, что «сыты по горло войной». Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер.

По словам корреспондента Die Welt, хотя среди военных есть сторонники жесткой линии, значительно больше тех, кто хочет мира и прекращения смертей. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский опасается реакции радикально настроенных ультранационалистов.

«Всегда найдутся ястребы, которые не хотят отдавать россиянам ни цента», — отметил Ваннер. Однако по его наблюдениям, такие настроения не являются преобладающими в войсках.