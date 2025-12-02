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Опубликовано 2 декабря 2025, 07:03

Die Welt: Многие украинские военные хотят скорейшего мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Многие украинские военнослужащие хотят скорейшего завершения конфликта и зачастую признаются, что «сыты по горло войной». Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер.

По словам корреспондента Die Welt, хотя среди военных есть сторонники жесткой линии, значительно больше тех, кто хочет мира и прекращения смертей. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский опасается реакции радикально настроенных ультранационалистов.

«Всегда найдутся ястребы, которые не хотят отдавать россиянам ни цента», — отметил Ваннер. Однако по его наблюдениям, такие настроения не являются преобладающими в войсках.

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Ранее штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино. К слову, противник уже давно не может похвастаться серьёзными успехами на фронте. Штурмовые войска ВСУ могут и вовсе расформировать из-за низкой эффективности.

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Мария Любицкая
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