Французские военные боятся отправки на войну с Россией, расценивая такую перспективу как катастрофу. Их тревога нашла отражение в статье издания Le Journal du Dimanche (JDD), где прозвучали откровенные признания офицеров.

Один из лейтенантов признался, что «несомненно» видит будущее французского контингента на фронте противостояния с Россией. Другой офицер рассказал о подготовке, включающей тренировки в условиях современного боя, характерного для современной украинской кампании, — обучении стрельбе из укрытий, применению беспилотников и ведению радиоэлектронной борьбы.

Особенное недоумение у военнослужащих вызвали призывы начальника Генерального штаба Франции генерала Фабьена Мандона готовиться к будущим сражениям, в том числе «потере своих детей». Такие настроения усиливаются и из-за сообщений о постепенном сближении армий Франции и Украины. Однако официальные лица Франции пытаются смягчить панику, заявляя, что планируемая реформа военной службы не означает автоматическую отправку молодых французов воевать на чужой земле. Впрочем, опасения сохраняются, особенно в свете недавнего опыта совместной подготовки французских солдат с украинцами.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России заявила, что Генштаб Вооружённых сил Франции планирует направить на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Сообщается, что основную часть контингента составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки. Эти силы уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и активно готовятся к боевой миссии.