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Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 08:16

В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Служба внешней разведки России предупреждает, что в случае прямого участия французских частных военных компаний (ЧВК) в боевых действиях на Украине они автоматически становятся приоритетной целью для российских вооруженных сил. Такое сообщение содержится в заявлении пресс-бюро СВР.

Как отмечается в релизе, французское руководство разрабатывает стратегию прямого вмешательства в украинский конфликт, в том числе через законодательные изменения, позволяющие отправлять ЧВК для поддержки третьей страны, столкнувшейся с вооруженным противостоянием. Французские спецслужбы маскируют свое присутствие на Украине термином «референс-операторы», формально относящиеся к Министерству обороны.

Российская сторона ясно обозначила, что любое появление французских ЧВК на территории Украины будет трактоваться как акт агрессии и приведет к соответствующим последствиям. Таким образом, потенциальное вмешательство Франции усугубляет нестабильность и повышает риски обострения конфликта.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России заявила, что Генштаб Вооружённых сил Франции планирует направить на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Сообщается, что основную часть контингента составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки. Эти силы уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и активно готовятся к боевой миссии.

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До этого Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон заключили соглашение о поставках Украине военной техники, включая истребители Rafale. Этот десятилетний договор предполагает поэтапную передачу самолётов. В ответ на планы Франции поставить Киеву 100 истребителей Rafale, Кремль заявил, что Париж продолжает вооружать украинское правительство и подогревать военные настроения, вместо того чтобы способствовать мирному урегулированию.

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Оксана Попова
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