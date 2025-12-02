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Опубликовано 2 декабря 2025, 15:56

Депутат Госдумы направила обращение в Верховный суд из-за «схемы Долиной»

Обложка © ТАСС /Константин Андреев

Обложка © ТАСС /Константин Андреев

В Верховный суд поступило обращение с требованием дать разъяснения для нижестоящих судов по случаю «схемы Долиной», когда бабушки возвращают себе ранее проданные квартиры. Данный запрос направили министру юстиции глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и депутат Алексей Корниенко, сообщает RTVI.

Останина указала, что общественное негодование вызвано не отдельным случаем, а системной проблемой избирательного правосудия, когда суды выносят противоречивые вердикты по аналогичным ситуациям. Депутат подчеркнула, что судебные решения обязаны быть одинаковыми для всех граждан, вне зависимости от их статуса.

«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо. Помните выражение «советский суд — самый справедливый»? Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», — отметила Останина.

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Поводом для обращения стал широкий общественный резонанс, возникший после того, как певица Лариса Долина через суд вернула себе проданную ранее квартиру, несмотря на то что покупательница не была связана с мошенниками. Этот прецедент, получивший название «эффект Долиной», спровоцировал волну исков от пожилых людей. В парламенте уже звучали инициативы о введении механизма защиты добросовестных покупателей и пересмотре подобных дел Верховным судом.

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Юлия Сафиулина
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