Депутат Госдумы направила обращение в Верховный суд из-за «схемы Долиной»

В Верховный суд поступило обращение с требованием дать разъяснения для нижестоящих судов по случаю «схемы Долиной», когда бабушки возвращают себе ранее проданные квартиры. Данный запрос направили министру юстиции глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и депутат Алексей Корниенко, сообщает RTVI.

Останина указала, что общественное негодование вызвано не отдельным случаем, а системной проблемой избирательного правосудия, когда суды выносят противоречивые вердикты по аналогичным ситуациям. Депутат подчеркнула, что судебные решения обязаны быть одинаковыми для всех граждан, вне зависимости от их статуса.

«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо. Помните выражение «советский суд — самый справедливый»? Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», — отметила Останина.

Поводом для обращения стал широкий общественный резонанс, возникший после того, как певица Лариса Долина через суд вернула себе проданную ранее квартиру, несмотря на то что покупательница не была связана с мошенниками. Этот прецедент, получивший название «эффект Долиной», спровоцировал волну исков от пожилых людей. В парламенте уже звучали инициативы о введении механизма защиты добросовестных покупателей и пересмотре подобных дел Верховным судом.