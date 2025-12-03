Депутаты увидели в «деле Долиной» угрозу падения доверия к государству

В Госдуме заявили, что резонанс вокруг «дела Ларисы Долиной» может ударить по доверию граждан к государству. Как пишет «Коммерсант», первую пленарную неделю декабря депутаты фактически открыли обсуждением ситуации, в которой певица сумела через суд вернуть элитную квартиру, проданную под давлением мошенников. При этом добросовестная покупательница осталась и без денег, и без жилья — именно это вызвало мощную волну критики в обществе.

Вице-спикер Владислав Даванков сообщил, что депутаты обратились к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой вмешаться и прописать подходы к подобным делам: ущерб, по мнению парламентариев, должны компенсировать мошенники, а не покупатели, ставшие жертвами схем.

На пленарке депутаты разных фракций заявили: проблема не в Долиной, а в том, что аналогичных спорных сделок — тысячи по всей стране.

«Люди уже боятся покупать квартиры на вторичке — это вопрос доверия к государству», — подчеркнули в партии «Новые люди».

Нина Останина (КПРФ) и другие парламентарии потребовали позиции ВС, а спикер Вячеслав Володин напомнил, что решения должны быть системными, а не политическими.

На фоне обсуждения депутаты предложили целый ряд законопроектов: от «периода охлаждения» для сделок с жильём до безопасных сделок для пенсионеров и спецсчетов, на которых деньги будут храниться до фактического перехода права собственности. В ЛДПР также предложили признавать недееспособными продавцов, которые пытаются отменить сделки задним числом.

Дискуссия вокруг дела продолжается — и, как признают в Думе, получила такой масштаб только потому, что в центре оказалась известная личность.

Справка: что такое «дело Ларисы Долиной» и почему вокруг него поднялся шум

Лариса Долина оказалась потерпевшей в громком уголовном деле о мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, певицу ввели в заблуждение: злоумышленники убедили её продать элитную квартиру в Москве и передать им деньги, фактически манипулируя её состоянием и давлением ситуации.

Позже выяснилось, что покупательница, оформившая сделку, была добросовестным приобретателем — она не знала о мошеннической схеме и заплатила за квартиру собственные средства. Тем не менее суд признал сделку недействительной, и Долина вернула себе жильё, а покупательница осталась и без денег, и без квартиры.

Именно этот момент вызвал крупнейший общественный резонанс: пользователи соцсетей и юристы стали обсуждать, может ли добросовестный покупатель потерять всё из-за того, что продавца обманули третьи лица.

История запустила волну критики в адрес судебной системы и заставила депутатов заговорить о срочных законодательных изменениях: «периоде охлаждения» для сделок, обязательных проверках, безопасных расчётах и механизмах защиты тех, кто приобрёл недвижимость без нарушений.

«Дело Долиной» стало примером того, что проблема носит массовый характер — только по оценкам депутатов, в стране могут быть тысячи подобных спорных сделок.