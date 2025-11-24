Снова «схема Долиной»: Покупать квартиры в 2026 году станет ещё рискованней
Россиян предупредили о росте рисков при покупке квартир в 2026 году на 20%
Число судебных споров о возврате проданных квартир вырастет на 15% в 2026 году по сравнению с текущим годом, спрогнозировал профильный эксперт Владимир Виноградов в беседе с «Газетой.ru». По его словам, эта тенденция связана с ростом мошенничеств на рынке недвижимости, который за 2023–2024 годы увеличился примерно на 20%.
Для минимизации рисков покупателям рекомендуется проводить комплексное расследование перед сделкой, включая проверку юридической чистоты документов и репутации продавца. Важно также привлечение профессиональных юристов и риелторов, использование государственных баз данных для проверки истории объекта.
Необходимо требовать у продавца полный пакет документов: свидетельство о праве собственности, справки об отсутствии обременений и судебных споров, а также договор о полном отсутствии претензий по квартире. А ещё лучше заключать договор купли-продажи с условием возврата средств при выявленных нарушениях и при необходимости проводить независимую экспертизу юридической чистоты объекта, заключил специалист.
Ранее в Госдуме разработали пакет мер, направленных на противодействие мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Кроме того, в беседе с Life.ru депутат ГД Михаил Делягин объяснил, как дела о возврате квартир разрушают рынок жилья. Тем временем бабушки из «схемы Долиной» добрались и до авторынка, начав отбирать у покупателей подержанные машины.
