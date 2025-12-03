Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в среду проведёт встречи с европейскими чиновниками в Брюсселе. Агентство Рейтер, ссылаясь на информированный источник, сообщает о возможном последующем визите украинского представителя в Соединённые Штаты для дальнейших переговоров.

«Умеров в Брюсселе в среду поговорит с европейскими чиновниками... Умеров может отправиться в США для встреч и переговоров после Брюсселя», — говорится в публикации.

В Брюсселе Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым встретится с советниками по национальной безопасности лидеров стран Европейского союза. Основными темами обсуждения, предположительно, станут итоги недавних переговоров американских представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным, а также вопросы формирования будущей «архитектуры европейской безопасности».

Эти консультации проходят на фоне отмены ранее планировавшейся встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с американской делегацией в Европе. В настоящее время Зеленский возвращается в Киев после своего визита в Париж и Дублин, а Уиткофф и Кушнер, по данным СМИ, уже находятся в США.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация США во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером не отправилась в Ирландию для встречи с Владимиром Зеленским для внутреннего согласования своей позиции. По словам парламентария, американской стороне требуется время для тщательной проработки каждого пункта, обсуждавшегося в ходе переговоров с Владимиром Путиным.