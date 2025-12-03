Долгожданное примирение? Дмитрий и Полина Дибровы появились на публике вместе

Дмитрий и Полина Дибровы неожиданно появились вместе на премьере нового фильма, приехав в кинотеатр всей семьёй. Такое совместное появление бывших супругов стало полной неожиданностью для публики.

Дмитрий и Полина Дибровы пришли с детьми на премьеру фильма. Видео © Telegram/ Алёна, Блин!

Однако тёплой семейной атмосферы не получилось: настроение телеведущего, по словам очевидцев, оставалось мрачным. В итоге под горячую руку снова попали журналисты — Дибров резко ответил на вопросы прессы, раскритиковав костюм репортёра, и быстро покинул зону общения с прессой.

Ранее знакомые Дмитрия Диброва рассказали, что 66-летний телеведущий закрутил роман с многодетной вдовой, которая младше его. Затем СМИ выяснили, что речь шла о хорошей приятельнице его экс-супруги. Шоумен уже был знаком с ней ещё до развода.