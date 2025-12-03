На Урале суд вернул жильё жертве мошенников, а деньги — покупателю

В Свердловской области поставили точку в громком деле о студентке Анне, которую мошенники вынудили продать свою квартиру. Пострадавшей вернули жилплощадь, сообщили в Свердловском областном суде.

Летом 2025 года девушке позвонили лжесотрудники «Госуслуг» и ФСБ, напугали «операцией» и заставили оформить продажу жилья за 3,6 миллиона рублей. Позже Анна попыталась вернуть квартиру через суд. Покупатель Артём тоже подал иск — он требовал выписать девушку. Разбирательства объединили в одно дело, и стороны всё-таки пришли к компромиссу.

Как сообщили в областном суде, утверждённое мировое соглашение предусматривает, что Артём передаёт квартиру матери Анны, а взамен получает обратно все 3,6 миллиона рублей по безопасной банковской схеме. В итоге жильё возвращается семье студентки, а покупатель получает свои деньги без потерь.

Также напомним, что на фоне скандала с квартирой Ларисы Долиной на рынке недвижимости активизировались мошенники, использующие «бабушкину схему»: когда продавец после сделки заявляет, что его «обманули», и требует вернуть имущество через суд. Аферисты уже нанесли россиянам ущерб на сотни миллиардов. Однако в Госдуме придумали, как защитить россиян от «бабушкиной схемы».